Тилеманс: «Очень важно вырваться из подвала»

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Лестера», пропустив два безответных мяча - по одному в конце каждого из таймов. При этом команде Брендана Роджерса удалось не пропустить, что с ней произошло вообще впервые в сезоне. Автор первого гола «лис» Юри Тилеманс прокомментировал итоги игры.

- Для нас очень важно вырваться из подвала турнирной таблицы. Там быть очень неприятно. Сейчас я очень доволен, мой гол получился очень хорошим, я попробовал удар и он получился идеальным, - цитирует Тилеманса Sky Sports.

В следующем туре «Лестеру» предстоит сыграть с лондонским «Вест Хэмом», это случится 12 ноября.