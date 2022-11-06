«Лестер» - последняя команда в АПЛ, которая провела сухой матч в нынешнем сезоне

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Лестера», пропустив два безответных мяча - по одному в конце каждого из таймов. При этом команде Брендана Роджерса удалось не пропустить, что с ней произошло вообще впервые в сезоне.

«Лестер» - последняя команда английской Премьер-лиги в текущем сезоне, которая сыграла хотя бы один сухой матч в нынешнем сезоне. Ранее клуб пропускал столь часто и столь много, что после семи туров даже установил антирекорд чемпионата.

В следующем туре «Лестеру» предстоит сыграть с лондонским «Вест Хэмом», это случится 12 ноября.