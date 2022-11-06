Роджерс впервые выиграл на «Гудисон Парк»

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Лестера», пропустив два безответных мяча - по одному в конце каждого из таймов. Наставник «лис» Брендан Роджерс, как оказалось, впервые выиграл на стадионе «Эвертона», несмотря на то, что перед этим побывал там не менее восьми раз, в том числе и в качестве наставника «Ливерпуля».

Дважды ему удалось сыграть вничью, но шесть раз его команды проигрывали. И вот, наконец, ему впервые удалось победить.

В следующем туре «Лестеру» предстоит сыграть с лондонским «Вест Хэмом», это случится 12 ноября.