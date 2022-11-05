«Лестер» запланировал продление контракта Тилеманса, на которого претендуют «Арсенал» и «Барселона»

Английский «Лестер» намерен удержать свою звезду, несмотря на интерес топ-клубов.

Действующий договор бельгийца истекает следующим летом, что позволит ему уже с января вести предварительные переговоры о переходе в новый клуб в качестве свободного агента. По сведениям Sky Sports, руководство «лис» всё ещё надеется продлить соглашение с Тилемансом. Обсуждения могут начаться в скором времени.

Минувшим летом Юри Тилеманс был близок к переходу в лондонский «Арсенал», но «канониры» не смогли закрыть трансфер. С недавних пор число претендентов на 25-летнего хавбека, по слухам, пополнила «Барселона».