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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» запланировал продление контракта Тилеманса, на которого претендуют «Арсенал» и «Барселона»

05 Ноября 2022 • 00:56 Комментировать
Эвертон
...
Лестер
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Через 17 ч. 47 мин.

Английский «Лестер» намерен удержать свою звезду, несмотря на интерес топ-клубов.

Действующий договор бельгийца истекает следующим летом, что позволит ему уже с января вести предварительные переговоры о переходе в новый клуб в качестве свободного агента. По сведениям Sky Sports, руководство «лис» всё ещё надеется продлить соглашение с Тилемансом. Обсуждения могут начаться в скором времени.

Минувшим летом Юри Тилеманс был близок к переходу в лондонский «Арсенал», но «канониры» не смогли закрыть трансфер. С недавних пор число претендентов на 25-летнего хавбека, по слухам, пополнила «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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ЭВЕРТОН ЛЕСТЕР
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