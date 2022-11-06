Роджерс: «Я очень доволен»

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Лестера», пропустив два безответных мяча - по одному в конце каждого из таймов. Наставник «лис» Брендан Роджерс крайне доволен итогами матча.

- Я очень, очень рад. Мы очень хорошо начали игру, несмотря на то, что на «Гудисон Парк» так сложно играть. Публика очень яростно поддерживает своих. Но мы отлично работали с мячом, и, в целом, я увидел все то, что хочу видеть в исполнении своей команды. Надо продолжать работать в таком же духе, - цитирует слова Брендана Роджерса издание BBC Sport.