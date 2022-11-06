Лэмпард: «Травмы помешали нам организовать штурм»

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Лестера», пропустив два безответных мяча - по одному в конце каждого из таймов. Вдобавок, «Эвертон» лишился из-за травмы одного из лучших своих футболистов - Доминика Калверта-Льюиса. Наставник «ирисок» Фрэнк Лэмпард прокомментировал итоги матча.

- Надо отдать сопернику должное - соперник заслужил победу. Мы хорошо проводили первый тайм, но затем они неожиданно забили. Во втором тайме мы попробовали отыграться, но затем начались травмы. Наверное, это и помешало нам организовать должный штурм в конце, - цитирует Лэмпарда Sky Sports.