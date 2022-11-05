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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» выбрался из зоны вылета, одолев «Эвертон»

05 Ноября 2022 • 22:26 Комментировать
Эвертон
0:2
Лестер
окончен

«Эвертон» и «Лестер» провели событийный матч 15-го тура Премьер-лиги. Алекс Айуоби на восьмой минуте пробил рядом со штангой. Джеймс Мэддисон пробил в левый нижний угол из пределов штрафной, но попасть не удалось, в сантиметрах от штанги прошёл мяч. Патсон Дака был очень близок к тому, чтобы открыть счёт, но на его удар из пределов штрафной площадки среагировал Джордан Пикфорд. А в следующей атаки Юри Тилеманс из-за пределов штрафной метко пробил в левый верхний угол - 0:1.

После перерыва Айуоби выполнил проникающую передачу в штрафную, Доминик Калверт-Льюин оказался лицом к лицу с вратарем, но не переиграл его. Гости едва не увеличили перевес, но после выстрела Джеймса Мэддисона с правого края штрафной площадки круглый попал в штангу.  На 86-й минуте Харви Барнс при помощи рикошета удвоил счет - 2:0.

«Лестер» наконец-то покинул зону вылета и настиг по очкам сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Эвертон0:2Лестер
  45'Тилеманс Юри (0:1)
  86'Барнс Харви (0:2)
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 71' (Паттерсон Нэйтан ( 71') Коди КонорТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийАйуоби АлексГуэйе Идрисса 46' (Гарнер Джеймс ( 46') Онана Амаду 61' (Мопе Нил ( 61') Грэй ДемарайКалверт-Льюин Доминик 61' (Дукуре Абдулай ( 61') Макнил Дуайт 71' (Гордон Энтони ( 71')
Запасные: Бегович АсмирДэвис ТомКин МайклХолгейт Мэйсон
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиАмарти ДаниэльФас ВаутДжастин ДжеймсСумаре Бубакари 70' (Ндиди Уилфред ( 70') Мэддисон ДжеймсТилеманс Юри 90' (Менди Нампалис ( 90') Дьюсбери-Холл Кирнан 78' (Олбрайтон Марк ( 78') Барнс ХарвиДака Патсон 70' (Варди Джейми ( 70')
Запасные: Иверсен ДаниэльПерес АйосеИхеаначо КелечиТомас ЛюкВестергор Янник
05 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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