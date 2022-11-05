«Лестер» выбрался из зоны вылета, одолев «Эвертон»

«Эвертон» и «Лестер» провели событийный матч 15-го тура Премьер-лиги. Алекс Айуоби на восьмой минуте пробил рядом со штангой. Джеймс Мэддисон пробил в левый нижний угол из пределов штрафной, но попасть не удалось, в сантиметрах от штанги прошёл мяч. Патсон Дака был очень близок к тому, чтобы открыть счёт, но на его удар из пределов штрафной площадки среагировал Джордан Пикфорд. А в следующей атаки Юри Тилеманс из-за пределов штрафной метко пробил в левый верхний угол - 0:1.

После перерыва Айуоби выполнил проникающую передачу в штрафную, Доминик Калверт-Льюин оказался лицом к лицу с вратарем, но не переиграл его. Гости едва не увеличили перевес, но после выстрела Джеймса Мэддисона с правого края штрафной площадки круглый попал в штангу. На 86-й минуте Харви Барнс при помощи рикошета удвоил счет - 2:0.

«Лестер» наконец-то покинул зону вылета и настиг по очкам сегодняшнего противника.