Хави: «Зимой мы хотим купить нового центрального защитника»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что в зимнее трансферное окно клуб хочет приобрести центрального защитника на замену Херарду Пике, который вчера объявил о завершении карьеры.

«Зимой мы хотим купить нового центрального защитника, это будет главным приоритетом, так как Пике решил уйти», – заявил Хави на своей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на замену Пике в «Барселоне» является 31-летний защитник «Атлетик» Бильбао Иньиго Мартинес, который уже давно находится на карандаше у «сине-гранатовых». Сам футболист был бы заинтересован в переходе.