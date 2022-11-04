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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Зимой мы хотим купить нового центрального защитника»

04 Ноября 2022 • 16:36 Комментировать (1)
Барселона
...
Альмерия
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что в зимнее трансферное окно клуб хочет приобрести центрального защитника на замену Херарду Пике, который вчера объявил о завершении карьеры.

«Зимой мы хотим купить нового центрального защитника, это будет главным приоритетом, так как Пике решил уйти», – заявил Хави на своей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на замену Пике в «Барселоне» является 31-летний защитник «Атлетик» Бильбао Иньиго Мартинес, который уже давно находится на карандаше у «сине-гранатовых». Сам футболист был бы заинтересован в переходе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АЛЬМЕРИЯ
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Комментарии (1)
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ОдмЫн
04 Ноября 2022 в 16:56
лучше тренера взяли
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