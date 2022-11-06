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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Пике — лучший центральный защитник эпохи

06 Ноября 2022 • 16:11 Комментировать
Барселона
2:0
Альмерия
окончен

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении защитника «Барселоны» Харарда Пике завершить карьеру игрока.

«Он являлся одним из лучших центральных защитников в этой эпохе. Я желаю ему всего самого лучшего в дальнейшем», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Вчера, 5 ноября, Пике провел свой прощальный матч в составе «Барселоны», его команда одержала победу над «Альмерией» (2:0). Напомним, 35-летний футболист защищал цвета каталонского клуба с 2008 года.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 34 очка после 13 туров. На втором месте идет «Реал», имея 32 балла и матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Херард Пике
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