«Барселона» объявила состав на матч с «Альмерией»

В матче тринадцатого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» сразится в домашнем матче с «Альмерией», и это будет последняя игра для Херарда Пике, который накануне объявил об окончании карьеры. Наставник каталонского гранда Хави Эрнандес оказал ему честь, включив ветерана в стартовый состав.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Френки де Йонг, Бальде.

Матч между «Барселоной» и «Альмерией» в рамках тринадцатого тура чемпионата Испании начнется в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.