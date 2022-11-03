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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заинтересована в подписании Фелиша, выставленного на трансфер слухи

03 Ноября 2022 • 20:35 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.10 X 9.50 2 26.00
05.11 23:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как стало известно недавно, руководство «матрасников» решило расстаться с португальцем в связи с необходимостью компенсировать сократившиеся из-за провала в Лиге чемпионов доходы. По данным испанских СМИ, 22-летний форвард интересен «Барселоне», которая может предпринять попытку совершить громкий трансфер в январе.

Жоау Фелиш принял участие в 16 матчах «Атлетико» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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