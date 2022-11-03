Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как стало известно недавно, руководство «матрасников» решило расстаться с португальцем в связи с необходимостью компенсировать сократившиеся из-за провала в Лиге чемпионов доходы. По данным испанских СМИ, 22-летний форвард интересен «Барселоне», которая может предпринять попытку совершить громкий трансфер в январе.

Жоау Фелиш принял участие в 16 матчах «Атлетико» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.