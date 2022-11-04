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Варан – о завершении карьеры Пике: «Отличный соперник и эталонный центральный защитник»

04 Ноября 2022 • 11:09 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
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05.11 23:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал новость о том, что Херард Пике объявил о завершении карьеры. Напомним, завтрашний матч против «Альмерии» станет для защитника «сине-гранатовых» последним на «Камп Ноу».

«Отличный соперник и эталонный центральный защитник. Желаю, чтобы у тебя всё сложилось хорошо в следующем этапе жизни», – написал француз в своих социальных сетях.

Варан не раз пересекался с Пике в бытность игроком мадридского «Реала». Контракт Херарда с «Барселоной» действовал до лета, но футболист решил уйти и не нагружать зарплатную ведомость клуба своим огромным годовым окладом в 29,5 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Херард Пике Рафаэль Варан
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БАРСЕЛОНА АЛЬМЕРИЯ
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