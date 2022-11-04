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Чемпионат Италии. Серия А

Альба может сменить «Барселону» на итальянский топ-клуб уже в январе слухи

04 Ноября 2022 • 21:43 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
1 3.35 X 3.65 2 2.07
Через 21 ч. 26 мин.

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба интересен итальянскому «Наполи».

Как известно, «Барселона» готова расстаться с рядом игроков после открытия зимнего трансферного окна, и 33-летний Альба входит в этот список. По информации El Nacional, каталонский гранд готов отпустить латераля бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, и «Наполи» планирует воспользоваться ситуацией. Действующие лидеры турнирной таблицы Серии А попробуют провернуть сделку в январе.

Жорди Альба – один из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», но в нынешнем сезоне далеко не всегда проходит в стартовый состав команды – всего семь выходов с первых минут во всех турнирах.

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Барселона Наполи Жорди Альба Трансферы футбола - зима 2023
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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