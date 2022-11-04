Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба интересен итальянскому «Наполи».

Как известно, «Барселона» готова расстаться с рядом игроков после открытия зимнего трансферного окна, и 33-летний Альба входит в этот список. По информации El Nacional, каталонский гранд готов отпустить латераля бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, и «Наполи» планирует воспользоваться ситуацией. Действующие лидеры турнирной таблицы Серии А попробуют провернуть сделку в январе.

Жорди Альба – один из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», но в нынешнем сезоне далеко не всегда проходит в стартовый состав команды – всего семь выходов с первых минут во всех турнирах.