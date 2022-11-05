Левандовски - первый игрок «Барселоны» за 20 лет, не забивший свой первый пенальти в составе клуба

В матче тринадцатого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» сражается в домашнем матче с «Альмерией». Уже на седьмой минуте игры фаворит получил право на пенальти, но Левандовски, вызвавшись исполнить удар, не попал в створ ворот.

Как оказалось, такого с игроком «Барселоны» не случалось целых двадцать лет, со времен аргентинца Хавьера Савиолы, который был последним игроком до Левандовски, не забившим со своего первого же пенальти в составе каталонского суперклуба.

Матч между «Барселоной» и «Альмерией» в рамках тринадцатого тура чемпионата Испании начался в 23 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.