Гвардиола — о Пике: «Это большая личность, игрок для топ-матчей»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на заявление Херарда Пике о завершении футбольной карьеры.

«Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Я знаю его родителей, они потрясающие. Пике — большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне», – цитирует экс-тренера «Барселоны» Manchester Evening News.

Гвардиола отметил, что для него было честью тренировать Пике, а также, что сама новость об окончании карьеры защитника стала для специалиста удивительной.

Напомним, что предстоящий матч «блауграны» против «Альмерии» 5 ноября в рамках Ла Лиги станет последним в карьере чемпиона мира и Европы.

