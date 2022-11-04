Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола — о Пике: «Это большая личность, игрок для топ-матчей»

04 Ноября 2022 • 17:38 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.10 X 9.50 2 24.00
05.11 23:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на заявление Херарда Пике о завершении футбольной карьеры.

«Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Я знаю его родителей, они потрясающие. Пике — большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне», – цитирует экс-тренера «Барселоны» Manchester Evening News.

Гвардиола отметил, что для него было честью тренировать Пике, а также, что сама новость об окончании карьеры защитника стала для специалиста удивительной.

Напомним, что предстоящий матч «блауграны» против «Альмерии» 5 ноября в рамках Ла Лиги станет последним в карьере чемпиона мира и Европы.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Херард Пике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АЛЬМЕРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.35 3.55 2.17
Видео
05.11.22 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.14 9.40 17.00
Видео
05.11.22 в 18:00
Лидс Лидс
Борнмут Борнмут
2.08 3.70 3.50
Видео
05.11.22 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
2.75 3.45 2.55
Видео
05.11.22 в 20:30
Эвертон Эвертон
Лестер Лестер
2.17 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
20:01 · Англия. Премьер-лига
Бёрн: «Критики «Ньюкасла» немного глупые»
19:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не удивлён высокой позицией «Фулхэма»
19:10 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
18:59 · Англия. Премьер-лига
Эмери рассказал о своих целях в «Астон Вилле»
17:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о Пике: «Это большая личность, игрок для топ-матчей»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп — о травмах перед ЧМ-2022: «Мы виноваты в том, что позволили этому случиться»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Обамеянг с нетерпением ждёт матча с «Арсеналом»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Чилуэлл сегодня пройдёт сканирование, надеемся на лучший результат»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Ковачич возобновил тренировки с «Челси»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Джеймс всё ещё надеется, что Саутгейт возьмёт его на чемпионат мира
15:29 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Милнер не сыграет с «Тоттенхэмом»
14:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересен Фелиш
14:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньес делает большие шаги к прогрессу»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» потерпел неудачу в попытках приобрести Канселу
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может подписать форварда из АПЛ
Все новости
Рекомендуем