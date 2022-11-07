Рафинья: «Мы узнали о решении Пике тогда же, когда об этом узнал весь мир»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас признался, что Херард Пике не предупредил команду о планах уйти.

На днях 35-летний защитник неожиданно объявил о завершении игровой карьеры, не дожидаясь окончания сезона.

«Мы узнали о решении Пике тогда же, когда об этом узнали все остальные. Он ничего не говорил нам, – рассказывает в интервью SER Рафинья. – Конечно, в матче против «Альмерии» я не ожидал ничего, кроме переполненного «Камп Ноу», ведь речь шла о прощальной игре великой личности. Было трудно сдержать слёзы», – заявил бразилец.

Поединок против «Альмерии» стал для Херарда Пике 615-м в составе «Барселоны» с момента прихода в каталонский клуб в 2008 году.