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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маскерано – о завершении карьеры Пике: «Не сомневаюсь, что однажды ты вернёшься в «Барселону»

05 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.10 X 9.50 2 24.00
Через 9 ч. 31 мин.

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал решение защитника Херарда Пике завершить профессиональную карьеру. Напомним, сегодняшний матч чемпионата Испании против «Альмерии» станет для испанца последним на «Камп Ноу».

«Особенный игрок, особенный человек. Поздравляю тебя с потрясающей карьерой и всеми достижениями. Я не сомневаюсь, что однажды ты вернёшься в свой любимый футбольный клуб», – написал Маскерано в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что зимой «Барселона» хочет купить игрока на замену Пике. Приоритетный вариант – центральный защитник «Атлетик» Бильбао Иньиго Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Маскерано Херард Пике
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БАРСЕЛОНА АЛЬМЕРИЯ
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