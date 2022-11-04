Бускетс — о Пике: «Часть защиты «Барселоны» уходит из истории»

Один из лидеров каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о завершении карьеры своего партнёра по клубу и сборной Херарда Пике.

«Он многое дал коллективу. Часть защиты «Барселоны» уходит из истории», — приводит слова опорника испанской национальной команды издание Marca. Бускетс отметил, что в клубе многим будет не хватать Пике, с которым было пережито множество незабываемых моментов.

Напомним, что предстоящая встреча испанской Ла Лиги против «Альмерии» станет последней для многократного победителя Лиги чемпионов. Поединок на «Камп Ноу» пройдёт завтра, стартовый свисток назначен на 23:00 по московскому времени.

