Лапорта высказался об уходе Пике

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Херарда Пике покинуть клуб.

Сегодня 35-летний защитник неожиданно объявил, что уйдёт из клуба, а ближайший матч станет для него прощальным.

«Пике – часть истории «Барселоны». Он всегда будет эталоном для всех в нашем клубе, он наглядно продемонстрировал, какими качествами должен обладать наш игрок. Херард понимает тяжёлую экономическую ситуацию, сложившуюся в клубе, и очень хочет помочь», – цитирует издание Sport слова Лапорты.

Известно, что Херард Пике отказался от денег, полагавшихся ему за оставшийся срок контракта с «Барселоной».