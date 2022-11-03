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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта высказался об уходе Пике

03 Ноября 2022 • 22:46 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
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05.11 23:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Херарда Пике покинуть клуб.

Сегодня 35-летний защитник неожиданно объявил, что уйдёт из клуба, а ближайший матч станет для него прощальным.

«Пике – часть истории «Барселоны». Он всегда будет эталоном для всех в нашем клубе, он наглядно продемонстрировал, какими качествами должен обладать наш игрок. Херард понимает тяжёлую экономическую ситуацию, сложившуюся в клубе, и очень хочет помочь», – цитирует издание Sport слова Лапорты.

Известно, что Херард Пике отказался от денег, полагавшихся ему за оставшийся срок контракта с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Херард Пике
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