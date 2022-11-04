​Хави высказался об уходе Пике из «Барселоны»

Херард Пике неожиданно принял решение уйти из «Барселоны». Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Хави.

«Я понимаю обстоятельства, которые заставили Пике принять такое решение. Он меньше играет, чувствует себя не таким полезным и хочет уйти. Он мог продолжать получать зарплату по контракту, но решил уйти. Это делает ему честь. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что фанаты «Барселоны» оценят его по достоинству – как легенду.

Я общался с Пике перед началом сезона и рассказал ему о своём видении. Это был один из самых трудных дней в моей тренерской карьере. Такие решения принимаются на благо команды и клуба. Я очень люблю Пике, мы были партнёрами, но сейчас я думаю о клубе.

Не знаю, был ли я справедлив к Пике, но я был искренним. Он тренировался на все 100% и был примером для команды. Когда футболист не играет, ему всегда кажется, что виноват тренер. С этим нужно смириться, это моя работа. Пике, Дани Алвес… У нас был разговор с Херардом. Я не буду раскрывать, о чём мы говорили. Если он захочет, пусть расскажет», - сказал Хави на пресс-конференции.