Дембеле тепло попрощался с Пике

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Альмерию», забив два безответных мяча в начале второй половины игры. Этот матч стал последним для защитника каталонской команды Херарда Пике, и отметила его команда приличествующим образом. После игры основное внимание было приковано именно к защитнику, прощавшемуся с командой и болельщиками.

- Большая победа. Особый матч. Играть с тобой было большой честью для меня. Удачи в будущем! - цитирует пресс-служба «Барселоны» слова Усмана Дембеле, автора первого гола в прошедшей игре.