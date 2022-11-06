Хави: «Пике - легенда клуба»

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Альмерию», забив два безответных мяча в начале второй половины игры. Этот матч стал последним для защитника каталонской команды Херарда Пике, и отметила его команда приличествующим образом.

После игры основное внимание было приковано именно к защитнику, прощавшемуся с командой и болельщиками. Прокомментировал свои чувства по отношению к завершению карьеры Херарда Пике и наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес.

- Это был исторический вечер для всех, но особенно для Херарда. Он провел отличную игру и мы хотели проводить его наилучшим образом. Я сказал ему, что он - легенда клуба. Мы очень благодарны ему, - цитирует слова Хави Marca.