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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо «наехал» на фанатку - отдавил ей ногу во время раздачи автографов

01 Ноября 2022 • 22:46 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.11 X 9.50 2 23.00
05.11 23:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо залечивает травму, полученную в конце сентября. Он уже приступил в несложным тренировкам отдельно от команды, и, пока «Барселона» отправилась в Пльзень, решил посетить тренировочный центр команды. А на выходе столкнулся с целой толпой болельщиков, и, в отсутствие других футболистов, был вынужден отдуваться за всех.

Араухо раздал автографы, после чего решил уехать за рулем своего BMW. Но, тронувшись с места, он переехал ногу одной из болельщиц. Девушка завопила от боли, Рональд притормозил, выбрался из машины и попытался помочь ей, а присутствовавший там же представитель «Барселоны» срочно вызвал клубных медиков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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