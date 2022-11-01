Араухо «наехал» на фанатку - отдавил ей ногу во время раздачи автографов

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо залечивает травму, полученную в конце сентября. Он уже приступил в несложным тренировкам отдельно от команды, и, пока «Барселона» отправилась в Пльзень, решил посетить тренировочный центр команды. А на выходе столкнулся с целой толпой болельщиков, и, в отсутствие других футболистов, был вынужден отдуваться за всех.

Араухо раздал автографы, после чего решил уехать за рулем своего BMW. Но, тронувшись с места, он переехал ногу одной из болельщиц. Девушка завопила от боли, Рональд притормозил, выбрался из машины и попытался помочь ей, а присутствовавший там же представитель «Барселоны» срочно вызвал клубных медиков.