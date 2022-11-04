Йерро – об уходе Пике: «Уважаю его решение»

Бывший футболист национальной команды Испании и мадридского «Реала» Фернандо Йерро высказался о завершении карьеры Херарда Пике.

«Пике был игроком высочайшего мирового класса. Я уважаю этот выбор, раз Херард сделал его», — приводит слова известного игрока издание EFE. Экс-наставник «красной фурии» посчитал этот уход большой потерей, а также заявил, что Серхио Рамос и Херард Пике являются сильнейшей парой центральных защитников в мировом футболе.

Напомним, что последнюю игру за «Барселону» игрок проведёт уже в субботу, выйдя в 397 матче в футболке «блауграны» против «Альмерии».

