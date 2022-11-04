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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йерро – об уходе Пике: «Уважаю его решение»

04 Ноября 2022 • 01:18 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.10 X 9.50 2 26.00
05.11 23:00

Бывший футболист национальной команды Испании и мадридского «Реала» Фернандо Йерро высказался о завершении карьеры Херарда Пике.

«Пике был игроком высочайшего мирового класса. Я уважаю этот выбор, раз Херард сделал его», — приводит слова известного игрока издание EFE. Экс-наставник «красной фурии» посчитал этот уход большой потерей, а также заявил, что Серхио Рамос и Херард Пике являются сильнейшей парой центральных защитников в мировом футболе.

Напомним, что последнюю игру за «Барселону» игрок проведёт уже в субботу, выйдя в 397 матче в футболке «блауграны» против «Альмерии».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Фернандо Йерро
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БАРСЕЛОНА АЛЬМЕРИЯ
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