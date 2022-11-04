Дани Алвес прокомментировал решение Пике завершить карьеру

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался об уходе Херарда Пике, вместе с которым долгое время выступал за «сине-гранатовых».

«Кому-то нравится Пике, кому-то – нет, но никто не отнимет у него то, чего он достиг как футболист и насколько он был важен для «Барселоны». У всех нас есть свои недостатки, и это делает нас людьми. Надеюсь, ты счастлив!» – написал в социальных сетях бразилец, ныне играющий в Мексике за «Пумас».

Херард Пике провёл более 600 матчей за «Барселону» с момента прихода в 2008 году. В ближайшее время 35-летний центральный защитник расторгнет с клубом контракт по обоюдному согласию.