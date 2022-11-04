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Ракитич – об уходе Пике: «Ты шокировал меня, друг»

04 Ноября 2022 • 21:32 Комментировать
Барселона
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Альмерия
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич поделился мыслями о решении Херарда Пике завершить игровую карьеру.

Как стало известно в четверг, 35-летний ветеран «Барселоны» в скором времени повесит бутсы на гвоздь и откажется от денежной суммы, полагавшейся ему по контракту.

«Херард, друг мой, ты меня шокировал. Без тебя всё будет совсем не так, как прежде, но я всегда буду поддерживать тебя. Большое спасибо за всё, что ты дал спорту, и за те годы, которые я провёл с тобой в одной команде. Желаю всего наилучшего», – написал в социальных сетях хорватский хавбек, игравший за «Барселону» с 2014 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Херард Пике Иван Ракитич
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