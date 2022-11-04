Левандовски признан игроком месяца в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски награждён за впечатляющую игру в октябрьских матчах на внутренней арене.

В активе польского форварда пять забитых мячей и две результативные передачи в шести поединках чемпионата Испании в прошедшем месяце, чего хватило для завоевание приза лучшему игроку.

С момента перехода в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» 34-летний футболист записал на свой счёт 13 голов в 12 поединках. Именно Левандовски возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, опережая Борху Иглесиаса из «Бетиса», отличившегося восемь раз, и Хоселу из «Эспаньола», в активе которого семь точных ударов.