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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» разделалась с «Альмерией» и захватила лидерство

06 Ноября 2022 • 00:58 Комментировать
Барселона
2:0
Альмерия
окончен

В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против «Альмерии», которая начала побеждать в каждом втором матче. Уже на восьмой минуте Роберт Левандовски бил пенальти за игру рукой со стороны соперника и попал в штангу. Каталонцы едва не доигрались, получив выход один на один с голкипером у Ларжи Рамазани, правда, Марк-Андре тер Штеген выручил. Тут же Ферран Торрес, казалось, наверняка бил, и защитник Кайки выбил мяч с линии ворот. Этот же игрок линии атаки «Барселоны» не реализовал выход один на один с голкипером. А вот Усман Дембеле сразу после перерыва справа ворвался в штрафную и поразил дальний угол ворот. Ансу Фати с линии вратарской замыкал прострел Жорди Альбы - парировано, а вот Френки де Йонг добил без помех - 2:0.

 «Барселона» по итогам матча потеснила «Реал» с первого места.

Протокол игры  
Барселона2:0Альмерия
(1:0) Дембеле Усман48'  
(2:0) Де Йонг Френки62'  
Тер Штеген Марк-АндреБальде АлехандроПике Херард 84' (Кристенсен Андреас ( 84') Алонсо МаркосАльба ЖордиПедриБускетс Серхио 68' (Гави ( 68') Де Йонг ФренкиДембеле Усман  42' 68' (Рафинья Диас ( 68') Левандовски РобертТоррес Ферран  9' 61' (Фати Ансу ( 61')
Запасные: Касадо МаркРиад ЧадиПенья ИньякиГарсия ЭрикБельерин ЭкторТорре ПаблоТенас Арнау
Мартинес ФернардоКайки  6' 46' (Соуза Диего II ( 46') Эли Родриго 68' (Эгуарас Иниго ( 68') Брандарис ХуанМендес УбуланАкиеме СерхиоРобертоне Лукас 79' (Портильо Франсиско ( 79') Мелеро Гонсало 69' (Пуигмаль Арнау ( 69') Саму ГарсияБаптистао Лео 46' (Бабич Срджян ( 46') Рамазани Ларжи
Запасные: Сентельес АлехандроЛазароЭмбарба АдрианПосо АлехандроДе ла Ос СесарТуре Эль БилалЛазаро Диего
05 ноября. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альмерия
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