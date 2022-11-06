Пике: «Я родился тут, я и умру тут»

В матче тринадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче «Альмерию», забив два безответных мяча в начале второй половины игры. Этот матч стал последним для защитника каталонской команды Херарда Пике, и отметила его команда приличествующим образом.

После игры основное внимание было приковано именно к защитнику, прощавшемуся с командой и болельщиками. В порыве чувств Пике заявил, что он «родился и умрет на «Камп Ноу», стадионе «Барселоны».

- Я родился тут, я умру тут. Слава «Барселоне». Навсегда, - заявил Пике в микрофон, обращаясь к 92 тысячам зрителей.