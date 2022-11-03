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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин: «Хочу подписать новый контракт с «Барселоной»

03 Ноября 2022 • 15:17 Комментировать
Барселона
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Альмерия
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05.11 23:00

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин рассказал о том, что хочет продлить контракт с «сине-гранатовыми». Напомним, что действующее соглашение испанца с командой истекает в конце сезона.

«Я хочу подписать новый контракт, потому что моё желание заключается в том, чтобы остаться в «Барселоне». Я действительно счастлив в этом клубе. Для реализации проекта всегда требуется время, это нормально. Мы на 100% доверяем Хави», – цитирует Бельерина журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Бельерин присоединился к «Барселоне» этим летом на правах свободного агента из лондонского «Арсенала».

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Барселона Эктор Бельерин
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