Только четыре игрока провели больше матчей за «Барселону», чем Пике

Херард Пике останется пятым в списке игроков с наибольшим количеством матчей за «Барселону» в истории.

Центральный защитник сообщил, что в ближайшее время уйдёт из клуба и завершит игровую карьеру. 35-летний испанец входит в пятёрку игроков с наибольшим количеством матчей за каталонский гранд: Пике занимает пятую строчку с 614 играми, уступая Лионелю Месси (778), Хави Эрнандесу (767), Серхио Бускетсу (694) и Андресу Иньесте (674).

В текущем сезоне Херард Пике пять раз появился на поле в матчах Ла Лиги, а также четырежды выходил во встречах Лиги чемпионов. В пяти из девяти случаев Хави доверял ветерану место в стартовом составе.