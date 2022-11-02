Правый защитник «Баварии» Бенжамен Павар попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский гранд находится в поисках усиления правого края обороны, и 26-летний футболист считается одной из главных кандидатур в списке пожеланий Хави Эрнандеса, докладывает Sport. Ранее в СМИ сообщалось о желании француза сменить клубную прописку в скором будущем.

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах мюнхенцев, записав себе в актив три забитых мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.