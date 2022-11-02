Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Баварии» заинтересовал «Барселону» слухи

02 Ноября 2022 • 00:16 Комментировать
Герта
...
Бавария
1 9.50 X 6.10 2 1.28
05.11 17:30

Правый защитник «Баварии» Бенжамен Павар попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский гранд находится в поисках усиления правого края обороны, и 26-летний футболист считается одной из главных кандидатур в списке пожеланий Хави Эрнандеса, докладывает Sport. Ранее в СМИ сообщалось о желании француза сменить клубную прописку в скором будущем.

Контракт Бенжамена Павара с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах мюнхенцев, записав себе в актив три забитых мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

Оценить новость
- 15
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЕРТА БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
00:16 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» заинтересовал «Барселону» слухи
01 Ноября
22:20 · Германия. Бундеслига
Павар был задержан за вождение в нетрезвом виде 1
21:32 · Россия. Премьер-лига
Игонин: Азмун может усилить «Зенит» 1
20:35 · Англия. Премьер-лига
Составлен топ самых шумных стадионов Европы
17:26 · Германия. Бундеслига
Алонсо не покинет «Байер» до зимней паузы
14:41 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд настаивает, что Беллингем будет стоить 150 миллионов евро
13:29 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нашёл альтернативу Фримпонгу в Чемпионшипе
13:05 · Германия. Бундеслига
Симакан признался, что летом мог перейти в «ПСЖ»
12:46 · Англия. Премьер-лига
4 игрока, которые следующим летом станут свободными агентами, предложили свои услуги «Барселоне»
11:16 · Германия. Бундеслига
Тюрам пока не может договориться с «Боруссией» Мёнхенгладбах о новом контракте
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в среднюю линию
03:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре английские команды в топ-5 самых дорогих составов в мире
31 Октября
15:42 · Россия. Премьер-лига
Жиров: «До сих пор не понимаю, почему мне не дали шанса в «Краснодаре»
12:54 · Германия. Бундеслига
Павар разочарован, что остался на скамейке в двух последних матчах «Баварии»
08:18 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» нацелился на игрока «Баварии»
Все новости
Рекомендуем