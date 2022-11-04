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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» следит за молодым талантом «ПСЖ»

04 Ноября 2022 • 15:52 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.10 X 9.50 2 24.00
05.11 23:00

«Барселона» следит за 17-летним нападающим «ПСЖ» Ильесом Хусни, чей контракт с французским клубом рассчитан до 2023 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено предложить молодому футболисту профессиональный контракт и место в основном составе команды.  

Хусни выступает в молодёжной команде «ПСЖ», за которую провёл в нынешнем сезоне шесть матчей и забил восемь голов. К играм за основной состав парижан футболист пока не привлекался.    

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» расположилась на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 31 очко. Свой следующий матч «сине-гранатовые» проведут завтра, 5 ноября, против «Альмерии». Начало — в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Ильес Хусни
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БАРСЕЛОНА АЛЬМЕРИЯ
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