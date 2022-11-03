Рианчо: «Пике был эталоном в испанском и в мировом футболе»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о завершении карьеры Херарда Пике.

«Он был эталоном в испанском и в мировом футболе. Если он решил завершить карьеру, то это связано с какими-то личными причинами. Я надеюсь, что он будет очень счастлив в своей новой роли», – заявил специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По заявлению Рианчо, ему будет не хватать чемпиона мира и Европы в футболке «Барселоны».

Напомним, что Пике ранее объявил о том, что предстоящий поединок в рамках Ла Лиги станет последним в его профессиональной карьере.

