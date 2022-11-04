Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Серьёзно?» – Артета заявил, что не знал о решении Пике завершить карьеру

04 Ноября 2022 • 02:52 Комментировать
Арсенал
1:0
Цюрих
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об уходе своего соотечественника Херарда Пике.

В четверг защитник «Барселоны» сообщил, что покидает клуб и завершает игровую карьеру, и Микель Артета узнал об этом только на пресс-конференции после победы над «Цюрихом» в Лиге Европы.

«Серьёзно? Спасибо за информацию, я не слышал об этом. Даже не знаю, что сказать. Пике был отличным игроком, провёл выдающуюся карьеру. Нам будет не хватать его в футболе, ведь он действительно был на высоте», – ответил испанский специалист.

Херард Пике выступал за «Барселону» с 2008 года, проведя более 600 матчей в составе каталонской команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Херард Пике Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Серьёзно?» – Артета заявил, что не знал о решении Пике завершить карьеру
02:04 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о 8-матчевой безголевой серии Жезуса
01:27 · Англия. Премьер-лига
Уход Пике повышает шансы «Барселоны» на покупку Бернарду Силвы
00:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предложил долгосрочный контракт Гарначо: в клубе считают аргентинца будущей суперзвездой
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает активно следить за полузащитником сборной Бельгии
03 Ноября
23:31 · Англия. Премьер-лига
Президент «Фламенго» высмеял слухи о переходе Роналду 1
21:02 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» есть серьёзный конкурент в борьбе за Жоржиньо 1 слухи
20:45 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк – о защитнике «МЮ» Мартинесе: «Критики говорили ерунду»
20:35 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Ливерпуле» 1
20:26 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» определили лучшего игрока месяца – Холанн не попал в топ-3
20:25 · Англия. Премьер-лига
​Закария: «Я ушёл из «Ювентуса», чтобы играть»
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Чилуэлл рискует пропустить чемпионат мира
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Ибрагимович: «Холанн – новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Постараемся сделать всё возможное, чтобы обыграть «Арсенал»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «С нетерпением ждём матча с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем