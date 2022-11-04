«Серьёзно?» – Артета заявил, что не знал о решении Пике завершить карьеру

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об уходе своего соотечественника Херарда Пике.

В четверг защитник «Барселоны» сообщил, что покидает клуб и завершает игровую карьеру, и Микель Артета узнал об этом только на пресс-конференции после победы над «Цюрихом» в Лиге Европы.

«Серьёзно? Спасибо за информацию, я не слышал об этом. Даже не знаю, что сказать. Пике был отличным игроком, провёл выдающуюся карьеру. Нам будет не хватать его в футболе, ведь он действительно был на высоте», – ответил испанский специалист.

Херард Пике выступал за «Барселону» с 2008 года, проведя более 600 матчей в составе каталонской команды.