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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос прокомментировал решение Пике покинуть «Барселону»

04 Ноября 2022 • 01:07 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
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05.11 23:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос отреагировал на заявление бывшего товарища по сборной Испании.

В четверг ветеран «Барселоны» удивил футбольную общественность, объявив об уходе из каталонского клуба и намерении закончить с футболом.

«Херард, ты прошёл через многое. Теперь просто наслаждайся жизнью!» – написал в социальных сетях Серхио Рамос.

Выступая за «Барселону» с 2008 года, Пике принял участие в 614 матчах «сине-гранатовых», включая девять встреч текущего сезона. На счету 35-летнего центрбека также 102 поединка за сборную Испании в период с 2009 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Серхио Рамос Херард Пике
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