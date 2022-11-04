Рамос прокомментировал решение Пике покинуть «Барселону»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос отреагировал на заявление бывшего товарища по сборной Испании.

В четверг ветеран «Барселоны» удивил футбольную общественность, объявив об уходе из каталонского клуба и намерении закончить с футболом.

«Херард, ты прошёл через многое. Теперь просто наслаждайся жизнью!» – написал в социальных сетях Серхио Рамос.

Выступая за «Барселону» с 2008 года, Пике принял участие в 614 матчах «сине-гранатовых», включая девять встреч текущего сезона. На счету 35-летнего центрбека также 102 поединка за сборную Испании в период с 2009 по 2018 год.