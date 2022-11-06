Месси не собирается комментировать завершение карьеры Пике

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не станет высказываться о завершении карьеры защитником «Барселоны» Херардом Пике.

По информации El Nacional, аргентинец не будет публично реагировать на данную новость из-за конфликта с Пике. Источник отмечает, что причиной возникновения конфликта между сторонами мог стать отказ защитника идти на снижение своей заработной платы, которое позволило бы Месси продлить контракт с «Барселоной».

Напомним, 35-летний Пике провел свой прощальный матч за каталонский клуб 5 ноября против «Альмерии» (2:0). Футболист выступал за «Барселону» с 2008 года.