Анчелотти рассказал, сказывается ли на настрое игроков «Реала» приближающийся чемпионат мира

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не считает, что кто-то из его игроков мысленно уже уехал на чемпионат мира.

После поражения от «Райо Вальекано» (2:3) в матче Ла Лиги журналисты спросили у итальянца, не испытывают ли футболисты трудности с настроем в преддверии мундиаля в Катаре.

«Я не думаю, что наши проблемы как-то связаны с этим. Мы просто недостаточно свежи, поскольку провели очень много матчей – вот почему сейчас мы не так хороши, как раньше, и это естественно», – заявил Анчелотти в послематчевом интервью.

Поражение от «Райо Вальекано» стало для «Реала» первым в текущем розыгрыше чемпионата.