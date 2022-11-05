Бензема поделился мыслями о работе тренером после завершения карьеры

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что видит себя в роли тренера в будущем.

34-летний нападающий, недавно ставший обладателем «Золотого мяча», пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, но уже имеет планы на будущее в футболе: «После завершения игровой карьеры я вполне могу стать тренером, поскольку мне нравится помогать молодым игрокам», – цитируют испанские СМИ француза.

Контракт Карима Бензема со «сливочными» истекает летом 2023 года, но с высокой вероятностью будет продлён. В текущем сезоне опытный форвард записал себе в актив шесть голов и одну результативную передачу в 12 матчах всех турниров.