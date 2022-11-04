Кроос: «Чуамени оставляет больше зон, чем Каземиро, поэтому мне приходится больше защищаться»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заявил, что уход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» повлиял на его роль в команде. Напомним, бразильца заменил молодой Орельен Чуамени, который перебрался из «Монако».

«Чуамени оставляет больше зон, чем Каземиро. Орельен чаще выдвигается в атаку, а Каземиро всегда был в нужном месте и подстраховывал партнёров. Из-за этого в нынешнем сезоне мне приходится больше защищаться», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Контракт Крооса с «королевским клубом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Зимой футболист должен принять решение относительно своего будущего.