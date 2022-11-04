Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Покупка 16-летнего вундеркинда обойдётся «Реалу» в 60 млн евро слухи

04 Ноября 2022 • 03:04 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
1 5.60 X 4.10 2 1.60
07.11 23:00

Мадридский «Реал» может потратить впечатляющую сумму на приобретение Эндрика, считающегося восходящей суперзвездой.

Как ранее сообщили испанские ресурсы, «Реал» уже отправил официальных представителей для проведения переговоров по трансферу Эндрика, который выступает за «Палмейрас». По информации Marca, приобретение 16-летнего нападающего может обойтись «сливочным» в 60 млн евро с учётом различных бонусов.

Эндрик совсем недавно дебютировал на взрослом уровне, но уже успел отметиться тремя голами и одной результативной передачей в пяти матчах бразильской Серии А, чем очень впечатлил руководство мадридского гранда.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 23:00
Жирона Жирона
Атлетик Б Атлетик Б
3.70 3.35 2.13
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
03:04 · Испания. Ла Лига
Покупка 16-летнего вундеркинда обойдётся «Реалу» в 60 млн евро слухи
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Серьёзно?» – Артета заявил, что не знал о решении Пике завершить карьеру
02:42 · Испания. Ла Лига
Кроос: «В 2021 году я думал, что «Реал» недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов»
01:27 · Англия. Премьер-лига
Уход Пике повышает шансы «Барселоны» на покупку Бернарду Силвы
01:18 · Испания. Ла Лига
Йерро – об уходе Пике: «Уважаю его решение»
01:07 · Испания. Ла Лига
Рамос прокомментировал решение Пике покинуть «Барселону»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает активно следить за полузащитником сборной Бельгии
00:42 · Испания. Ла Лига
Тебас – о Пике: «Легендарный игрок для всего испанского футбола»
03 Ноября
23:48 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с заменой Пике на будущее слухи
23:29 · Испания. Ла Лига
Только четыре игрока провели больше матчей за «Барселону», чем Пике
22:46 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался об уходе Пике
22:42 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Пике был эталоном в испанском и в мировом футболе»
22:17 · Испания. Ла Лига
Названы причины решения Пике уйти из «Барселоны»
21:56 · Испания. Ла Лига
Пике: «Всегда говорил, что не буду играть за другую команду после ухода из «Барселоны»
21:44 · Испания. Ла Лига
Пуйоль отреагировал на решение Пике уйти: «Я в шоке» 1
Все новости
Рекомендуем