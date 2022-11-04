Мадридский «Реал» может потратить впечатляющую сумму на приобретение Эндрика, считающегося восходящей суперзвездой.

Как ранее сообщили испанские ресурсы, «Реал» уже отправил официальных представителей для проведения переговоров по трансферу Эндрика, который выступает за «Палмейрас». По информации Marca, приобретение 16-летнего нападающего может обойтись «сливочным» в 60 млн евро с учётом различных бонусов.

Эндрик совсем недавно дебютировал на взрослом уровне, но уже успел отметиться тремя голами и одной результативной передачей в пяти матчах бразильской Серии А, чем очень впечатлил руководство мадридского гранда.