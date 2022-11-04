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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и Асенсио близки к продлению контракта

04 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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07.11 23:00

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы договориться со своим полузащитником Марко Асенсио по поводу нового контракта. Эту информацию обнародовало испанское издание Marca.

Если верить источнику, обе стороны добились серьёзного прогресса в обсуждении новой сделки. Ранее ходили слухи, что более конкретные переговоры начнутся во время перерыва на чемпионат мира, который стартует уже совсем скоро.

Действующее соглашение Асенсио с «королевским клубом» истекает в конце сезона. В трансфере футболиста в качестве свободного агента следующим летом заинтересованы несколько клубов, включая чемпиона Италии «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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