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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес рассказал, почему Анчелотти – идеальный тренер для «Реала»

07 Ноября 2022 • 23:59 Комментировать
Райо Вальекано
3:2
Реал Мадрид
1 4.90 X 3.75 2 1.75
2-й тайм

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес очень доволен работой, проделанной наставником Карло Анчелотти.

Итальянский специалист вернулся в Мадрид летом 2021 года, в первом же сезоне завоевав с командой Лигу чемпионов и Ла Лигу.

«Нет никаких сомнений в том, что Анчелотти – лучший тренер для «Реала», – цитирует Переса издание TMW. – Он знает клуб много лет, он отлично знаком с нашими ценностями и прекрасно понимает, как передавать их футболистам. Всё это делает его идеальным наставником для «Реала», найти кого-то более подходящего почти невозможно», – заявил президент «сливочных».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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