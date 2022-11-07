Перес рассказал, почему Анчелотти – идеальный тренер для «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес очень доволен работой, проделанной наставником Карло Анчелотти.

Итальянский специалист вернулся в Мадрид летом 2021 года, в первом же сезоне завоевав с командой Лигу чемпионов и Ла Лигу.

«Нет никаких сомнений в том, что Анчелотти – лучший тренер для «Реала», – цитирует Переса издание TMW. – Он знает клуб много лет, он отлично знаком с нашими ценностями и прекрасно понимает, как передавать их футболистам. Всё это делает его идеальным наставником для «Реала», найти кого-то более подходящего почти невозможно», – заявил президент «сливочных».