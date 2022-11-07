«Реал» обсудит с Асенсио новый контракт во время паузы на чемпионат мира

Мадридский «Реал» ещё не принял окончательное решение по будущему полузащитника Марко Асенсио. Если верить Relevo, во время паузы на чемпионат мира «королевский клуб» обсудит с футболистом продление контракта.

Напомним, действующее соглашение испанца со «сливочными» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее уже появлялись слухи о том, что стороны обсудят продление контракта во время паузы на мундиаль в Катаре.

Асенсио готов остаться на «Сантьяго Бернабеу», даже несмотря на роль запасного. Главный приоритет футболиста – зарплата, которую за всё это время согласовать пока так и не удалось.