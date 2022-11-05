«Реал» не собирается платить 150 миллионов евро за Беллингема

Мадридский «Реал» не горит желанием выкладывать 150 миллионов евро за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Marca, эта сумма далеко от той, которую собирался предложить «королевский клуб».

Ранее ходили слухи, что запрашиваемая «Боруссией» сумма может вырасти, если англичанин успешно выступит за свою сборную на чемпионате мира в Катаре. 19-летний полузащитник является основным в команде Гарета Саутгейта.

На Беллингема также претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Гонка за футболистом всё ещё остаётся открытой.