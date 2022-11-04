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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» лидирует в гонке за Беллингемом

04 Ноября 2022 • 13:01 Комментировать
Боруссия Д
...
Бохум
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05.11 17:30

«Ливерпуль» пока имеет наибольшие шансы подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом утверждает издание ESPN. По информации источника, мерсисайдский клуб лидирует в гонке с такими клубами, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мадридский «Реал».

Ранее в испанской прессе ходили слухи, что Беллингем хочет присоединиться к «Реалу», а «королевский клуб», в свою очередь, готов заплатить за англичанина требуемую сумму в районе 150 миллионов евро. Тем не менее, если верить ESPN, в гонке лидирует именно «Ливерпуль».

Напомним, следующим летом Джуд почти наверняка покинет дортмундскую «Боруссию». На счету англичанина в нынешнем сезоне 7 голов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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