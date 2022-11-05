Дортмундская «Боруссия» за тайм разгромила «Бохум»

В субботу дортмундская «Боруссия» одержала третью победу кряду, легко одолев «Бохум», команду из подвала таблицы, обладающей худшей обороной в лиге. Еще до перерыва Юссуфа Мукоко оформил дубль с игры, а Джованни Рейна отличился с пенальти - 3:0.
«Боруссия» с 25 очками вышла на третье место.
Протокол игры
|(1:0) Мукоко Юссуфа8'
|(2:0) Джованни Рейна12'
|(3:0) Мукоко Юссуфа45'
Кобель Грегор•Зюле Никлас68' (Адейеми Карим (68') •Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Геррейру Рафаэл78' (Азар Торган (78') •Беллингем Джуд•Эзкан Салих• 79'Джованни Рейна67' (Ройс Марко (67') •Брандт Юлиан•Мален Дониэлл68' (Пасслак Феликс (68') •Мукоко Юссуфа82' (Модест Антони (82')
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан• 54'Лабропулос Василис•Ордец Иван•Данило Соарес•Лосилья Антони•Стафилидис Костас78' (Патрик Остерхаге (78') •Цоллер Симон71' (Хольтманн Геррит (71') •Штёгер Кевин88' (Фёрстер Филипп (88') •Осей-Туту Джорди71' (Ганвула Сильвер (71') •Хофманн Филипп71' (Антви-Аджей Кристофер (71')
Запасные: Эссер Михаэль•Оерманн Тим•Янко Саиди•Хорн Яннес
05 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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