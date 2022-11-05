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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» за тайм разгромила «Бохум»

05 Ноября 2022 • 19:24 Комментировать
Боруссия Д
3:0
Бохум
окончен

В субботу дортмундская «Боруссия» одержала третью победу кряду, легко одолев «Бохум», команду из подвала таблицы, обладающей худшей обороной в лиге. Еще до перерыва Юссуфа Мукоко оформил дубль с игры, а Джованни Рейна отличился с пенальти - 3:0.

«Боруссия» с 25 очками вышла на третье место.

Протокол игры  
Боруссия Д3:0Бохум
(1:0) Мукоко Юссуфа8'  
(2:0) Джованни Рейна12'  
(3:0) Мукоко Юссуфа45'  
Кобель ГрегорЗюле Никлас 68' (Адейеми Карим ( 68') Хуммельс МатсШлоттербек НикоГеррейру Рафаэл 78' (Азар Торган ( 78') Беллингем ДжудЭзкан Салих  79'Джованни Рейна 67' (Ройс Марко ( 67') Брандт ЮлианМален Дониэлл 68' (Пасслак Феликс ( 68') Мукоко Юссуфа 82' (Модест Антони ( 82')
Запасные: Кулибали СумайлаДжан ЭмреМайер Александер IIПападопулос Антониос
Риман МануэльГамбоа Кристиан  54'Лабропулос ВасилисОрдец ИванДанило СоаресЛосилья АнтониСтафилидис Костас 78' (Патрик Остерхаге ( 78') Цоллер Симон 71' (Хольтманн Геррит ( 71') Штёгер Кевин 88' (Фёрстер Филипп ( 88') Осей-Туту Джорди 71' (Ганвула Сильвер ( 71') Хофманн Филипп 71' (Антви-Аджей Кристофер ( 71')
Запасные: Эссер МихаэльОерманн ТимЯнко СаидиХорн Яннес
05 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Видео

Боруссия Дортмунд - Бохум. 3:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Бохум. 3:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Бохум. 2:0. Гол Джованни Рейна с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Бохум. 2:0. Гол Джованни Рейна с пенальти (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Бохум. 1:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Бохум. 1:0. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Боруссия Дортмунд
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