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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде: «Пенальти? Пусть эту привилегию возьмут на себя другие»

03 Ноября 2022 • 13:03 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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07.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что не чувствует необходимости быть штатным пенальтистом клуба. Напомним, во вчерашнем матче против «Селтика» в Лиге чемпионов, «королевский клуб» дважды пробивал одиннадцатиметровый: сперва его реализовал Лука Модрич, а затем Родриго. Сам Вальверде отметился голом с игры на 71 минуте.

«Пенальти? Пусть эту привилегию возьмут на себя другие. Я здесь для того, чтобы бежать и забивать голы за пределами штрафной площади», – заявил Вальверде в интервью после матча с «Селтиком».

Напомним, «Реал» Мадрид занял первое место в своей группе в Лиге чемпионов, обойдя «РБ Лейпциг», «Шахтёр» и «Селтик».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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