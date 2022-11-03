Вальверде: «Пенальти? Пусть эту привилегию возьмут на себя другие»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что не чувствует необходимости быть штатным пенальтистом клуба. Напомним, во вчерашнем матче против «Селтика» в Лиге чемпионов, «королевский клуб» дважды пробивал одиннадцатиметровый: сперва его реализовал Лука Модрич, а затем Родриго. Сам Вальверде отметился голом с игры на 71 минуте.

«Пенальти? Пусть эту привилегию возьмут на себя другие. Я здесь для того, чтобы бежать и забивать голы за пределами штрафной площади», – заявил Вальверде в интервью после матча с «Селтиком».

Напомним, «Реал» Мадрид занял первое место в своей группе в Лиге чемпионов, обойдя «РБ Лейпциг», «Шахтёр» и «Селтик».