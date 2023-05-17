Агент высказался о будущем игрока «Локомотива» Педро Габриэла

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла, высказался о будущем 23-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» пытается избавиться от своего игрока.

«На данный момент никаких предложений от клубов нет», — приводит слова агента «Чемпионат».

Действующий контракт Педро Габриэла с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне вингер провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Цвета «железнодорожников» Педро Габриэл защищает с сентября прошлого года.