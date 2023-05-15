Московский «Локомотив» хочет продлить контракт со своим нападающим Франсуа Камано. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», стороны в данный момент уже близки к соглашению по новому контракту.

Напомним, футболист ещё в январе планировал покинуть московский клуб по истечении контракта, но с приходом на пост главного тренера Михаила Галактионова ситуация изменилась. Сейчас Комано полностью всё устраивает в России, игрок не планирует покидать страну, несмотря на интерес из Франции и Нидерландов.

Напомним, нынешний контракт нападающего заканчивается в июне этого года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний Камано записал на свой актив по три гола и результативных передач.