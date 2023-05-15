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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» близок к продлению контракта с Камано эксклюзив

15 Мая 2023 • 14:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
20.05 14:00

Московский «Локомотив» хочет продлить контракт со своим нападающим Франсуа Камано. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», стороны в данный момент уже близки к соглашению по новому контракту.

Напомним, футболист ещё в январе планировал покинуть московский клуб по истечении контракта, но с приходом на пост главного тренера Михаила Галактионова ситуация изменилась. Сейчас Комано полностью всё устраивает в России, игрок не планирует покидать страну, несмотря на интерес из Франции и Нидерландов.

Напомним, нынешний контракт нападающего заканчивается в июне этого года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний Камано записал на свой актив по три гола и результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ФАКЕЛ
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